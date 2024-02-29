Известная американская певица умерла в возрасте 31 года от тяжелой болезни

Умерла известная американская певица Кэт Дженис, которая боролась с тяжелой болезнью.

Печальную новость сообщил брат артистки на ее странице в Instagram. Исполнительница ушла из жизни 28 февраля в возрасте 31 года. Рядом с ней были ее родные.

"Утром, из дома детства, в окружении своей любящей семьи, Кэтрин мирно вошла в свет и любовь своего небесного Создателя", — сообщил брат Дженис.

Кэт Дженис / Фото: instagram.com/cat.janice

Жизнь Кэт Дженис забрала тяжелая болезнь. В 2022 году у артистки диагностировали саркому. Тогда знаменитость перенесла операцию и прошла курс химиотерапии. Несмотря на болезнь, Дженис продолжала выпускать новые песни и петь на сцене. В частности, она записала трек Dance You Outta My Head, который набрал безумную популярность в Сети.

В последние дни своей жизни певица провела в семейном доме. У Дженис остался 7-летний сын, за которым теперь будет присматривать ее брат. К слову, исполнительница именно ребенку передала по наследству права на все свои песни. Ими будет распоряжаться опекун, пока сын артистки не станет совершеннолетним.

Кэт Дженис с сыном / Фото: instagram.com/cat.janice

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер Бадди Дюрес, которому было 38 лет. Брат артиста уже назвал причину его смерти.

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