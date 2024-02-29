Известная американская певица умерла в возрасте 31 года от тяжелой болезни

У исполнительницы остался 7-летний сын.
Умерла известная американская певица Кэт Дженис, которая боролась с тяжелой болезнью.
Печальную новость сообщил брат артистки на ее странице в Instagram. Исполнительница ушла из жизни 28 февраля в возрасте 31 года. Рядом с ней были ее родные.
"Утром, из дома детства, в окружении своей любящей семьи, Кэтрин мирно вошла в свет и любовь своего небесного Создателя", — сообщил брат Дженис.
Жизнь Кэт Дженис забрала тяжелая болезнь. В 2022 году у артистки диагностировали саркому. Тогда знаменитость перенесла операцию и прошла курс химиотерапии. Несмотря на болезнь, Дженис продолжала выпускать новые песни и петь на сцене. В частности, она записала трек Dance You Outta My Head, который набрал безумную популярность в Сети.
В последние дни своей жизни певица провела в семейном доме. У Дженис остался 7-летний сын, за которым теперь будет присматривать ее брат. К слову, исполнительница именно ребенку передала по наследству права на все свои песни. Ими будет распоряжаться опекун, пока сын артистки не станет совершеннолетним.
Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер Бадди Дюрес, которому было 38 лет. Брат артиста уже назвал причину его смерти.
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