Известная американская певица выходит замуж и похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

Известная американская певица Деми Ловато поделилась с поклонниками радостным известием.

31-летняя исполнительница выходит замуж. Об изменениях в личной жизни Ловато рассказала на странице в Instagram. Она разместила фото со своим женихом, канадским музыкантом Джорданом Лютесом (Jutes). А также похвасталась кольцом с немалым бриллиантом. Предложение бойфренд Ловато сделал ей в минувшее воскресенье, 17 декабря, в Лос-Анджелесе после года отношений.

"Я до сих пор не знаю, что сказать. Прошлая ночь была лучшей в моей жизни, и я не могу поверить, что выхожу замуж за любовь моей жизни. Моя любовь, я чрезвычайно рада выйти за тебя замуж. Каждый день, который я провела с тобой, был мечтой, и я не могу дождаться, чтобы любить и лелеять тебя вечно. До конца нашей жизни. Я люблю тебя, детка", — написала под кадрами счастливая Ловато.

Деми Ловато с женихом / Фото: instagram.com/ddlovato

Деми Ловато похвасталась обручальным кольцом / Фото: instagram.com/ddlovato

Отметим, что судьба свела влюбленных во время совместной работы над композицией Деми Ловато Substance в январе 2022 года. В августе стало известно, что музыканты встречаются.

Напомним, что за год до встречи с Jutes Деми Ловато совершила каминг-аут и призналась, что она небинарное лицо. Артистка попросила использовать для нее местоимения "они/их".

Читайте также: