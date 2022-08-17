Известная американская реперша Cardi B шокировала внешним видом без парика, макияжа и нарощенных ресниц

Так, эпатажная реперша Cardi B запостила на странице в Instagram несколько своих фотографий, на которых позирует не в своем обычном дерзком виде.

Фаны не увидят на кумире парик, яркий макияж и нарощенные ресницы. Исполнительница же изображена без грамма косметики, с обручем на голове, в белой рубашке и искренне улыбается.

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Поклонники отметили, что без лишнего грима и дерзкого образа реперша выглядит значительно моложе: "Ого, это та же Cardi B?", "я ее не узнала, совсем другой человек", "смотря на такие ее фото, можно поверить, что ей 29".

Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Cardi B / Фото: Associated Press

Напомним, что за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину Cardi B на странице в Twitter разместила пост, в котором ответила на вопрос поклонника, что она думает о событиях в Украине. Артистка подчеркнула, что хотела бы, чтобы "эти мировые лидеры перестали сконцентрироваться на власти и действительно подумали о тех, на кого повлияют эти события (простых граждан), не говоря обо всем мире, который находится в кризисе. Война, санкции, вторжение – это последнее, о чем эти лидеры должны беспокоиться", - отметила тогда артистка.

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