Известная американская реперша прокомментировала события в Украине: "Я не на стороне России"

Cardi B пообщалась с поклонниками.

За событиями, которые развиваются между Украиной и Россией, сейчас внимательно следит весь мир.

Не осталась в стороне и известная американская реперша Cardi B. На странице в Twitter она разместила пост, в котором ответила на вопрос поклонника, что она думает о событиях в Украине.

"Хотелось бы, чтобы эти мировые лидеры перестали концентрироваться на власти и действительно подумали о тех, на кого повлияют эти события (простых граждан), не говоря обо всем мире, который находится в кризисе. Война, санкции, вторжение – это последнее, о чем эти лидеры должны беспокоиться", – написала Cardi B.

Wish эти мировые участники stop трепать о покое и реально думать о том, что реально добиться (citizens) besides the celý svět je v krizi. https://t.co/25qemEtzF9 — Cardi B (@iamcardib) 22 февраля 2022

Не все фанаты реперши поверили, что это она написала пост и пошутили, мол, все, теперь можно отдать телефон Карди. В ответ исполнительница сняла видео, в котором сказала, что угроза вторжения России в Украину оказывает непосредственное влияние на весь мир. Также артистка подчеркнула, что она на стороне обычных людей:

"На самом деле я хочу сказать многое, но я просто буду заниматься своим делом, потому что иногда мне кажется, что у меня такая большая платформа, что если я не буду говорить правильные вещи, меня могут убить. Но я на самом деле не на стороне НАТО, не на стороне России, я на стороне граждан, потому что в конце концов мир сейчас переживает кризис. Это влияет не только на Америку, но на весь мир... Я хотела бы, чтобы все мировые лидеры прямо сейчас пришли к логическому выводу", — сказала певица.

Читайте также: