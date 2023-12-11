Известная американская реперша рассталась с мужем после 6 лет скандального брака

Это уже не первый развод Cardi B с ее мужем.

На фоне слухов о разводе американская реперка Cardi B, которая недавно попала в скандал из-за поддержки ХАМАСа, официально подтвердила, что разошлась со своим мужем, репером Offset.

Звезда часто любит разговаривать со своими поклонниками с помощью прямых эфиров в Instagram. Она привыкла быть достаточно откровенной. Именно поэтому певица постоянно попадает в новые скандалы. Впрочем, в крайнем эфире Карди речь зашла за ее отношения. Так, 31-летняя знаменитость подтвердила слухи, что сейчас она не замужем.

Cardi B с экс-мужем Offset / Фото: Associated Press

"Я уже как минуту не замужем, и я боюсь… То есть я не боюсь, просто не знаю, как об этом сказать миру. Я почувствовала, что сегодняшний день стал вроде бы знаком. Я хочу начать 2024 год обновленной и открытой. Я в безумном предчувствии новой жизни и новых начинаний. И да, я взволнована", - отметила реперка в Instagram-эфире, который записали и опубликовали в Х.

Также скандальная исполнительница добавила, что накануне в ее фотоблоге было множество "намеков" на развод. Так, недавно она отписалась от страницы рэпера Offset.

Cardi B с экс-мужем Offset / Фото: Associated Press

Отметим, в 2017 году супруги тайно женились. За время брака у них родились дочь Культуре и сын Вэйв. Однако отношения пары никогда не были идеальными. В 2018 году после рождения дочери они впервые развелись. Муж звезды ошеломил признанием, что изменял Карди и публично извинился за это. Поэтому они снова стали жить вместе. В 2020 году звезды в очередной раз хотели развестись. К тому же реперша в судебном заявлении отметила, что "перспектив примирения нет". Впрочем, все сложилось по-другому. Очевидно супруги поладили, поэтому отменили развод. А осенью 2021 года у артистов родился сын Вэйв.

Cardi B с экс-мужем Offset / Фото: Associated Press

Напомним, недавно о разводе сообщила украинская блогерша Анна Тринчер. В их отношениях с Александром Волошиным было много недоразумений из-за психического расстройства блогера. Так, экс-муж блогерши показал свою новую квартиру, в которую переехал после развода.

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