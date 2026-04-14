Известная артистка заявила о домогательствах от Кэти Перри: "Оттянула нижнее белье и обтерлась вагиной о мое лицо"

Кэти Перри и Руби Роуз / © Associated Press

Австралийская актриса, музыкант и ведущая Руби Роуз обвинила американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах.

Артистка сделала это в соцсети Threads. В США сейчас проходит фестиваль Coachella. Сеть пестрит сообщениями о том, как Кэти Перри поразвлекалась на мероприятии. Руби Роуз под одним из таких постов сделала скандальные заявления о певице. В частности, музыкант обвинила исполнительницу в домогательствах.

Инцидент произошел 20 лет назад. Кэти Перри в клубе якобы терлась половым органом о лицо актрисы. Прекратилось это только после того, что Роуз стошнило.

"Кэти Перри домогалась ко мне в ночном клубе. Она увидела, как я "отдыхаю" на коленях своей лучшей подруги, наклонилась, оттянула нижнее белье в сторону и терлась своей отвратительной вагиной о мое лицо, пока я не открыла глаза и не выблевала на нее", - выдала артистка.

Руби Роуз объяснила свое длительное молчание тем, что переживала травму после сексуального насилия. Кроме того, актриса согласилась держать это в тайне, поскольку Перри помогла ей с визой в США. Однако сейчас она решила таким образом показать, что певица "не является хорошим человеком".

"Кэти Перри домогалась ко мне в ночном клубе. Мне было лишь чуть больше 20. Сейчас мне 40. Мне понадобилось почти два десятилетия, чтобы сказать это публично. Хотя я очень благодарна за то, что нашла свой голос, это лишь показывает, насколько сильным является влияние травмы и сексуального насилия. Спасибо, что пришли ко мне", - говорит Роуз.

Руби Роуз / © Associated Press

У Кэти Перри уже отреагировали на скандальные обвинения, пишет Variety. В команде артистки заявили, что все заявления Руби Роуз являются ложными. Также представители певицы отметили, что актриса не впервые делает подобные публичные обвинения, и все они, мол, были опровергнуты. Поэтому, и на этот раз, по словам команды Кэти Перри, заявления Роуз являются ложью.

"Обвинения, распространенные Руби Роуз в социальных сетях в отношении Кэти Перри, не только категорически ложные, но и опасная безрассудная ложь. Госпожа Роуз имеет хорошо задокументированную историю серьезных публичных обвинений в социальных сетях против различных лиц, которые неоднократно опровергались этими лицами", - заявили представители исполнительницы.

Кэти Перри / © instagram.com/katyperry

Напомним, недавно руководителя вещателя-организатора "Евровидения-2026" обвинили в сексуальных домогательствах. На фоне скандала он уволился со своей должности.