Известная австрийская артистка поплатилась за выступления в Москве во время войны на одной сцене с путинистами

Елизавета Леонская / © Getty Images

Известная австрийская пианистка Елизавета Леонская, у которой советские корни, поплатилась за выступления в Москве во время войны в Украине на одной сцене с путинистом.

Артистка 4 декабря должна была выступить с концертом в Эйндховене, Нидерланды. Впрочем, в украинской общины это событие, которое должно было состояться в концертном зале Muziekgebouw, вызвало шквал возмущения. Дело в том, что пианистка 21 ноября выступала в одном из российских театров в Москве, который предоставляет бесплатные билеты оккупантам и их семьям. Более того, Леонская вышла на одну с сцену с дирижером Юрием Башметом, который открыто поддерживает политику кремлевского диктатора Путина.

Наконец, посол Украины в Нидерландах направил Muziekgebouw письмо с просьбой отменить выступление пианистки. Как пишет издание ED, после этого начались дискуссии, как поступить. Дело в том, что сама Елизавета Леонская не является гражданкой России. Также она не делала комментариев относительно войны в Украине.

В конце концов, выступление Елизаветы Леонской таки отменили. На это решение окончательно повлияло то, что московский театр, где она давала концерт, охотно приглашает на мероприятия оккупантов, которые совершают преступления на украинских землях.

Напомним, недавно российский оперный певец Ильдар Абдразаков поплатился за поддержку войны в Украине. В Италии отменили выступление артиста-путиниста.