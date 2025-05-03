Известная блогерша Анна Алхим опозорилась отношением к украинскому языку: "Главное — набитая вышиванка"

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

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Блогерша Анна Алхим, которая недавно разоблачила свой роман с женатым бизнесменом, попала в очередной скандал.

Так, Анна вместе с сыном посетила крещение детей популярной блогерши Стаси Макеевой. На роскошном празднике присутствовал ведущий, развлекавший гостей конкурсами. Во время одного из таких он вызвал Анну Алхим на сцену и попросил спеть песню, но главным условием было, чтобы трек был украиноязычным.

В ответ Алхим скорчила гримасу, закатила глаза и пробормотала что-то с нецензурной бранью. Тем самым блогерша выразила свое недовольство от конкурса. Некоторые гости, наблюдавшие за публичным позором, как ни в чем и не бывало начали смеяться. К слову, ведущий предложил Анне вспомнить строчки из "Червоної рути, но это еще больше озадачило ее. Видео было опубликовано в TikTok.

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В комментариях возмутились таким позорным поведением Алхим и категорически осудили ее позицию во время войны в Украине:

Зачем тогда жить в стране, от языка которой тебя так вернет? И так нагло это свое презрение демонстрировать. Я, должно быть, чего-то не понимаю

Главное – вышиванка набитая на руке

Просто противно, не понимаю тех людей, которые могут быть подписаны на такую блогершу

К слову, на этом празднике присутствовала и певица Настя Каменских. Во время выступления перед гостями артистка сделала заявление о личной жизни и призналась, развелась ли с Потапом.