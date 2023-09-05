Известная блогерша-миллионница назвала ВСУ "мясом" и оскандалилась заявлением о переговорах с врагом

Известная украинская блогерша Татьяна Коряк, более известная как Корячка, оскандалилась своими заявлениями об ВСУ и войне в Украине.

В своем Instagram инфлюэнсерша раскритиковала украинские власти, а также сделала скандальное заявление о том, что у Украины "нет шансов" победить в противостоянии с Россией.

В очередной раз блоггерша показала переписку с женой военного, которая возмутилась тем, что Татьяна вместе со своим мужем сбежала на Кипр, в то время как другие мужчины защищают страну. В ответ на слова подписницы Корячка заявила, что война это "грязные игры" и она сама бы никогда не взяла в руки оружие, будь мужом.

Фото: instagram.com/korya4ka

"Не побоюсь сказать, что если бы я была мужчиной, не брала бы оружие. Я не собираюсь убивать другого человека. Это грязные игры, в которые нас втягивают политики. Если бы все так думали, не было бы войн", - написала блогерша.

Фото: instagram.com/korya4ka

На этом скандальная инфлюэнсерша не остановилась и начала оскорбительно высказываться в сторону украинских военных, которые сейчас борются за каждый миллиметр Украины из рук врага. Коряк назвала бойцов ВСУ "мясом" и призвала к "переговорам" с россиянами.

Фото: instagram.com/korya4ka

"Количество воинов ничего не решит. Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас х**рят артиллерией, танками, самолетами. У воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы, с*ка, этого не видите? Мне жаль наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами решить?", - написала блогерша.

Фото: instagram.com/korya4ka

Отметим, что с начала полномасштабной войны Корячка отказалась переходить на украинский язык в своем блоге и продолжала высказываться о "не все так однозначно". Сама же блогерша родом из Бахмута, который оккупанты стерли с лица земли, и долгое время жила в Харькове.

В своем блоге знаменитость не стесняет скандальных заявлений, а также уже не в первый раз говорит о том, что украинцы сами виноваты в том, что россия развязала против нас войну.

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