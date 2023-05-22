Известная блогерша на Каннском кинофестивале облилась "кровью" в поддержку Украины

Украинская блогерша и фитнес-тренер Илона Чернобай устроила акцию протеста на Каннском кинофестивале в поддержку родной страны.

Девушка вышла на красную дорожку премии в патриотическом наряде – асимметричном вечернем платье в сине-желтых цветах. Поднявшись на ступеньки Илона облила себя искусственной кровью.

Украинка устроила акцию протеста в Каннах / Фото: Associated Press

Украинка устроила акцию протеста в Каннах / Фото: Associated Press

Таким образом, по словам блогерши, она хотела привлечь внимание мира к тому, что война в Украине еще не закончилась и прямо сейчас от российской агрессии гибнет гражданское население, а многие украинские страдают в оккупации. Сразу к Илоне поспешила охрана и вывела ее с дорожки.

Украинка устроила акцию протеста в Каннах / Фото: Associated Press

Как рассказала девушка, эта тема очень болезненна для нее, ведь она родом из Краматорска в Донецкой области. Город с 2014 года испытывает российскую агрессию, а сейчас почти каждый день страдает от обстрелов.

"На Каннском фестивале есть люди из разных стран: Великобритании, Испании, Польши, Германии. Представьте, что вас могут прийти и убить за флаг вашей страны. Украинцам представлять не надо. Они каждый час подвергают себя опасности не только за наличие флага, а даже за простые разговоры на украинском языке. Наша главная задача – показать, что Украина не отказывается от своих территорий и людей. Мы знаем, что нас ждут в Донецке, Луганске и Ялте, несмотря на любые мифы российской пропаганды", — поделилась Чернобай.

@ilonachernobai Мне удалось выполнить свою миссию! На красной дорожке Каннского кинофестиваля я вышла в платье цвета нашего флага и вылила на себя красную краску. Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине! К сожалению, я не могу вспоминать во все события, как и многие блоггеры, потому что инстаграм сносит все! Моя страница под угрозой удаления! Я очень рада, что мой поступок разлетелся по всем мировым СМИ! Люди не должны забывать о нас! Акция должна была напомнить о людях на оккупированных территориях, наших людях, которые там живут! Всех людей Украины❤️‍ А по Каннской дорожке прямо сейчас ходят блоггеры и продюсеры окупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале!!! Меня это касается лично! Я с Украиной в сердце❤️ Я сделала то, что имела! Теперь мне запрещен вход на фестиваль и многие другие мероприятия, но оно того стоит!!! Горжусь собой, что я смогла! Хоть и было очень страшно… СЛАВА УКРАИНЕ Надеюсь на вашу поддержку и репосты ♬ оригинальный звук — Ilonachernobai

Отметим, что в этом году на Каннском фестивале также присутствовали россияне. В частности, на тротуаре снова появилась российская светская львица Виктория Боня, умалчивающая преступления РФ. Также открыли фестиваль фильмом, где одним из сопродюсеров является российский продюсер Константин Елькин, продолжающий работать в России.

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