Известная блогерша на сцене "Голосі країни-13" сорвала бурные овации с хитом Pussycat Dolls

У девушки уже есть сотни поклонников в Сети.

Выйти на сцену "Голосу країни-13" было давней мечтой 20-летней блогерши Александры Клименко.

По образованию девушка – фармацевтка, но прославилась в соцсетях благодаря своему пению в аптеке. Своим пением Александра покорила уже тысячи пользователей TikTok и решила попробовать силы и в европейском сезоне проекта.

Для своего выступления девушка выбрала песню группы Pussycat Dolls – Hush Hush. Мощный вокал участницы вызвал бурные аплодисменты и овации зрителей, ей хлопали и кричали "Молодец".

Александра Клименко

Но, к сожалению, сильное волнение сыграло с Александрой злую шутку и не убедило звездных тренеров. Несмотря на расположение зрителей и их громкие аплодисменты, члены жюри не вернулись к девушке. Судьи посоветовали девушке не оставлять любимое дело и попробовать себя в следующем сезоне, ведь у нее есть большой потенциал.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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