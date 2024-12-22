Известная блогерша наехала на Дантеса после призыва общаться на украинском: певец гневно ответил

Блогерша Ксюша Манекен публично раскритиковала певца Владимира Дантеса за его языковую позицию.

Дело в том, что недавно артист публично отметил важный аспект воспитания будущих поколений. По мнению Дантеса, сейчас крайне важно воспитывать детей на украинском языке, чтобы избежать дальнейшего обрусения нации. Он пояснил, что иначе потомки будут и дальше регулярно сталкиваться с российской преступной политикой.

Через некоторое время Манекен в своем фотоблоге устроила скандал. По мнению блогерши, публичные люди за последнее время стали все чаще учить украинцев, как им лучше жить. Кроме того, ее возмущают украинские юзеры, начинающие конфликты из-за языка.

Владимир Дантес о Ксюше Манекен / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"С началом полномасштабного вторжения наши люди поголовно заболели комплексом Бога, и почему-то дают себе право рассказывать другим, как им жить. Будто они больше знают или чем-то лучше других. Все резко стали экспертами в любой сфере жизни и не упускают случая травить других, чтобы продемонстрировать свою значимость. Этой болезнью заболели и обычные люди, которые теперь ходят по комментариям и учат других, что и как им делать. А особенно эта болезнь коснулась публичных людей, которые обошли уже все подкасты. Надеюсь, это лечится и все скоро будут здоровы", - заявила блогерша.

В свою очередь, Владимир не стал молчать. Он назвал Ксюшу "шл*хой" и упрекнул ее в эскорте, где она проработала на протяжении четырех лет. Он еще раз подчеркнул, что ему никак не стыдно за сказанное.

Владимир Дантес о Ксюше Манекен / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"А по поводу того, что я говорил по-русски – да, говорил. Я еще и писался в постель, не выговаривал "л", но это тоже позади. Что-то изменила природа, что-то изменил сам. Я украинский еврей. Эти две нации пытаются уничтожить в течение почти всего их существования. Эти две нации меняли языки, были без государства, боролись за выживание. До сих пор борются. Всегда найдутся те, кто хочет, чтобы ты умер. Так и будет. Единственное – умру я, прожив жизнь, за которую не стыдно и свободным человеком", - подытожил артист.

Владимир Дантес о Ксюше Манекен / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, недавно между ведущим Славой Соломко и певицей Камалией тоже разгорелся немалый скандал. Ведущий назвал артистку "бездарной". Через некоторое время Камалия отреагировала на такую публичную травлю.

Читайте также: