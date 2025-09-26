Известная блогерша оправдала Каменских после языкового скандала и раскрыла мечту пригласить ее на праздник

Настя Каменских, Юлия Верба

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба высказалась в поддержку певицы Насти Каменских после волны возмущения из-за ее заявления о "какая разница", на каком языке общаться.

Звезда Сети откровенно призналась в благосклонности к исполнительнице. Она отреагировала на ее противоречивую языковую позицию и призналась, что это никак не повлияло на отношение к ней. Юлия предположила, что поступок Насти был вполне сознательным в силу определенных обстоятельств, поэтому не осуждает ее.

"Я всегда любила Настю Каменских. Жаль, что так произошло. Но я думаю, она знала, что говорит, и почему это сказала. Она — неглупая женщина. Может, ее достало ее что-то или так надо было. Для меня она не стала хуже", — заявила блогерша в интервью Анастасии Салюк.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Более того, именно эту артистку Юлия бы хотела видеть в списке приглашенных звезд на своей свадьбе. Тем не менее, блогерша пока откладывает громкие гуляния из-за полномасштабного вторжения. Правда, об организации события все же раздумывает.

"Я очень хочу свадьбу. Очень люблю украинский стиль, украинские песни. Если она у меня будет, то будет с музыкантами с утра до ночи. Пока война и комендантская... Разве в Закарпатье делать, чтобы просто гулять, как когда-то свадьбы до шести утра. Хотела бы, чтобы кто-то из артистов выступал. А с другой стороны ждать... Не знаю", — поделилась Верба.

Напомним, ранее Настя Каменских оказалась под шквалом критики из-за исполнения старых хитов на русском языке на концерте в США и речи перед публикой, в которой заявила, что неважно, на каком языке говорить, потому что главное — это любовь. После этого популярный бренд ювелирных украшений досрочно разорвал контракт с певицей.