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Известная блогерша ошеломила, как сыграла свадьбу за более чем четыре миллиона гривен

Известная блогерша ошеломила, как сыграла свадьбу за более чем четыре миллиона гривен

Настя Скальницкая / Фото: скриншот с видео

Также звезда Сети рассекретила свои заработки и чем занимается ее муж.

Украинская блогерша, участница проекта "Пара на миллион" Настя Скальницкая, которая раньше была Талпой, шокировала суммой, которую потратила на свою свадьбу.

Звезда Сети пошла под венец в сентябре прошлого года. Избранником Насти стал мужчина, по имени Богдан Скальницкий. Пара сыграла свадьбу в Киеве с размахом. Молодожены ездили на лимузине, гостей развлекали известные артисты, а локация была красиво украшена.

Свадьба Насти Скальницкой / © скриншот с видео
Свадьба Насти Скальницкой / Фото: скриншот с видео

Как призналась Настя на YouTube-канале Okay Eva, свадьба им с мужем обошлась в около 110 тысяч долларов, что больше чем четыре миллиона гривен. Правда, влюбленные на самом празднике задонатили значительную сумму средств на ВСУ, ведь понимали, благодаря кому у них есть возможность организовать мероприятие.

Настя Скальницкая с мужем и дочерью / © instagram.com/skalnytska.n
Настя Скальницкая с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/skalnytska.n

"Нет такого, что свадьбу оплатил он или оплатила я, мы вместе это сделали. Свадьба стоила где-то около 110 тысяч долларов", — призналась блогерша.

Скальницкая также рассекретила свои заработки, а также чем занимается ее муж. В общем, Настя благодаря блогу вывела доход в два миллиона гривен. А вот чем зарабатывает муж, блогерша точно не знает. Как говорит звезда Сети, область его деятельности связана с автомобилями.

Напомним, недавно блогерша-миллионница Candy Superstar объявила, что выходит замуж. Возлюбленный с размахом сделал предложение звезде Сети и заплатил за это более чем миллион гривен.

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