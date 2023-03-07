Известная блогерша прокомментировала откровенное видео с Ханумаком, из-за которого он развелся с Шаманской

Украинская блогерша Анна Алхим прокомментировала откровенное видео с актером и режиссером Русланом Ханумаком, из-за которого якобы от него ушла жена.

В программе ЖВЛ блогерша рассказала, что между ними с Русланом вообще ничего не было романтического, ведь они просто друзья. В то же время проблемы в отношениях актера были до того, как в Сети появилось скандальное видео.

Именно такое поведение мужа стало последней каплей для Алины Шаманской / Фото: скриншот с видео

"Это просто какой-то ужас. Я считаю, что там ничего такого не было, мы просто танцевали. Какие гениталии? Это полный абсурд. Мы с Русланом друзья. Я знала, что у них с Алиной были какие-то моменты. Но нет, я не была разлучницей, это совсем не обо мне. Ну, это обо мне, но это не та история", — прокомментировала Анна.

Алхим также добавила, что развод для Ханумака стал настоящим шоком. Также актер волновался, не будет ли бывшая препятствовать его общению с их общим сыном.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/shamankaa

"Он был в шоке, он волновался. Он очень любит ребенка и волновался, что это, возможно, повлияет на их общение. Но я так понимаю, что все хорошо", — прокомментировала Анна.

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Отметим, в начале этого года Алина Шаманская сообщила, что разводится с мужем. Последней каплей для блогерши стало видео, где Ханумак "треется гениталиями" с Анной Алхим. В то же время актер заявил, что проблемы в их отношениях с Алиной начались уже давно, даже до начала полномасштабной войны они уже не жили вместе.

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