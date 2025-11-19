- Дата публикации
Известная блогерша Верба после обстрела Львова шокировала едким задымлением возле своего дома
Юлия Верба показала, как выглядел ее район после ночной атаки РФ.
Скандальная украинская блогерша Юлия Верба поделилась кадрами последствий очередной российской атаки Львова.
На странице в Instagram звезда Сети опубликовала фото, сделанное из окна своего дома. На кадра виднеется столб густого черного дыма, который поднимался над ближайшими зданиями. Она не стала разглашать подробностей, а просто оставила лаконичную подпись: «Вид из окна».
Известно, что сейчас Верба живет во Львове вместе с мужем и дочерью. Судя по масштабу дыма и времени публикации кадров, вероятно, блогерша зафиксировала последствия вражеского удара по гражданским складским помещениям. В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый уже призвал горожан закрыть окна и ждать ликвидации последствий вражеской атаки.
Отметим, в ночь на 19 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на мирные города Украины. К слову, под обстрелы попал не только Львов, но и Тернополь. Враг использовал как дроны, так и ракеты. Ранее актриса Татьяна Песик рассказала о пережитом ужасном обстреле города и как она оказались в эпицентре взрывов.