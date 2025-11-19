Известная блогерша Верба после обстрела Львова шокировала едким задымлением возле своего дома

Юлия Верба / © instagram.com/yuli.verbaaa

Скандальная украинская блогерша Юлия Верба поделилась кадрами последствий очередной российской атаки Львова.

На странице в Instagram звезда Сети опубликовала фото, сделанное из окна своего дома. На кадра виднеется столб густого черного дыма, который поднимался над ближайшими зданиями. Она не стала разглашать подробностей, а просто оставила лаконичную подпись: «Вид из окна».

Сторис Юлии Вербы / © instagram.com/yuli.verbaaa

Известно, что сейчас Верба живет во Львове вместе с мужем и дочерью. Судя по масштабу дыма и времени публикации кадров, вероятно, блогерша зафиксировала последствия вражеского удара по гражданским складским помещениям. В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый уже призвал горожан закрыть окна и ждать ликвидации последствий вражеской атаки.

Отметим, в ночь на 19 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку на мирные города Украины. К слову, под обстрелы попал не только Львов, но и Тернополь. Враг использовал как дроны, так и ракеты. Ранее актриса Татьяна Песик рассказала о пережитом ужасном обстреле города и как она оказались в эпицентре взрывов.