Известная блогерша высмеяла позицию Федишин касательно ЛГБТ и объяснила, за что ее травят

Известная украинская журналистка и блогерша Светлана Махничева не смогла спокойно наблюдать за скандалом, который разгорелся вокруг певицы Ирины Федишин.

Блогерку удивило то, что в поздравлении своему 11-летнему сыну исполнительница вспомнила ЛГБТ-сообщество и отметила, что ее представители агрессивны и занимаются буллингом. Светлана отметила, что лучше бы Ирина просто поздравила сына с днем рождения, а не говорила о том, как ее травят. Кроме того, блогерша добавила, что Федишин "прилетело" из-за того, что представители ЛГБТ просто защищают свои права.

"Она умудрилась в поздравлении своему сыну написать о том, что мамку булили. Каждый воспитывает, конечно же, своего ребенка, как хочет сам. Но, Ира, ты поздравь ребенка и что-то о ребенке скажи. Во-первых, объясни, своему ребенку, что булили – это, когда на всю Европу говорят очень непрогрессивное мнение, которое унижает большое количество людей. Во-вторых, то, что тебе в ответ прилетело – это самозащита, а не буллинг", — отметила Светлана.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика

Также блогерша добавила, что певица наоборот должна быть благодарна, ведь после этого скандала она стала популярной, и люди узнали "кто такая Ирина Федишин".

"Человек неблагодарный. Скажи спасибо, что хотя бы кто-то в этой стране узнал твои эти "маленькі долоньки", и вообще кто-то узнал, кто такая Ирина Федишин", — добавила блоггерша.

Напомним, недавно Ирина Федишин оказалась в центре громкого скандала. Артистка назвала представителей ЛГБТ-сообщества грешниками. После этого в ее адрес посыпалось немало замечаний. Исполнительница пыталась как-то оправдаться за свои слова, однако своего мнения не сменила.

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