Известная блоггерша на фоне развода Беднякова обратилась к его экс-жене в США: шоумен ответил

Популярная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская прокомментировала новость о разводе Андрея Беднякова с актрисой Анастасией Короткой.

Так, после публичного заявления шоумена в комментариях под его постом в Instagram собралось много юзеров и звезд. В частности, своим мнением поделилась и блогерша Алина Шаманская. Она обратилась к Анастасии со словами поддержки, ведь сама была в похожем положении.

"Пост очень грустно-романтичный… И это ваша жизнь. Никто не в праве туда лезть. Но сейчас сложно даже представить чувство женщины, которая осталася одна на том краю света с двумя детьми в чужой стране, которая еще совсем недавно признавалася в любви своему единственному мужу, отцу своих детей, который сказал ей, что "на том краю света" будет безопаснее! Но, как оказалось, нет более безопасного места на земле, чем семья. Желаю Насте сил это пережить… Развод – это больно", - написала Шаманская, собрав на комментарии самое большое количество лайков.

Алина Шаманская о разводе Андрея Беднякова

В комментарии ТСН.ua Алина призналась, что очень сопереживает экс-жене Беднякова, которая остается жить в США с двумя детьми. И подчеркнула, что Анастасия из-за материнских обязанностей не сможет даже посвятить время себе, чтобы справиться с болезненными изменениями в личной жизни.

"Одна женщина на краю света в чужой стране осталась с двумя детьми. И у нее нет возможности на неделю пойти на ретрит или поплакать 10 дней, потому что каждое утро у нее школа, ребенок, который не ходит в садик. И ей нужно думать, как прожить дальше. Насте нужна сейчас поддержка. И говорю это только потому, что прожила это", — отметила Алина Шаманская.

В свою очередь Андрей Бедняков ответил на подобные обвинения в том, что он "оставил жену с двумя детьми" и резко написал, что всегда будет стоять на стороне семьи, несмотря ни на что.

Андрей Бедняков о разводе

"Если вы думаете, что это просто милый текст в посте, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно. Вы с*к* даже не представляете. Очень много советов, поучений, к тому же обожаю "мысли" профессионалов, которые решили залезть и дать свою оценку: "Кинул с двумя детьми". Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них – оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от этого. Мы никогда не "играли" в Instagram. Мы всегда транслировали правду. Мы никогда не были в тусовке "розовых" блогеров с идеальным миром и жизнью", – подчеркнул ведущий.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер ошеломила примирением с бывшим мужем, скандальным блогером Александром Волошиным.

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