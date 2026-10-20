Известная блогерша оскандалилась видео возле могилы Ирины Фарион: дочь языковеда не смолчала

Анастасия Арбузова, Ирина Фарион, София Особа

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Блогерша и участница проекта «Супермама» Анастасия Арбузова вызвала обсуждение в Сети публикациями с могилы Ирины Фарион во Львове, а ее пост об отсутствии памятника возмутил дочь языковеда Софию Особу.

Арбузова посетила Лычаковское кладбище, где похоронены многие известные украинцы. Оттуда она опубликовала фотографии и видео. Отдельное внимание привлекли кадры с места захоронения Ирины Фарион.

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Анастасия Арбузова

Позже блогерша саркастически поинтересовалась, сколько времени нужно для установки памятника. Такая публикация не осталась незамеченной дочерью языковеда. София Особа публично объяснила, почему считает поведение интернет-деятельницы неуместным.

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«Сфотографировать могилу моей мамы, стать возле нее, а потом размышлять, почему до сих пор нет памятника, — это не забота о памяти Ирины Фарион, это бесцеремонность. Может, перед следующей „инспекцией“ поинтересуетесь, сколько времени создается авторский памятник, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога?» — написала она.

Пост Анастасии Арбузовой

Дочь языковеда также отметила, что монумент на могиле ее матери обязательно появится. По ее словам, это будет памятник, достойный Ирины Фарион, а не объект посторонних оценок. София Особа призвала блогершу не путать чествование памяти с вмешательством в чужое личное дело.

«А пока научитесь отличать чествование памяти от желания влезть туда, куда вас никто не приглашал. Могила моей мамы — не объект вашего контроля», — подчеркнула она.

Комментарий Софии Особы

Сама Анастасия Арбузова позже объяснила, что не собиралась упрекать семью Фарион из-за отсутствия монумента. По ее словам, после публикации фотографий ей начали массово писать о памятнике, а также присылать резкие комментарии касательно самой языковеда. Именно это, как утверждает блогерша, подтолкнуло ее к саркастическому посту.

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«Это ее право, ставить памятник или нет. Поэтому я полушутя написала: „Ану, господа эксперты, через какое время устанавливают памятник?“» — объяснила блогерша в комментарии «Фокусу».

Арбузова также заявила, что написала Софии Особе в личные сообщения, чтобы объяснить свою позицию. По ее словам, она хотела поддержать дочь языковеда и подчеркнуть, что посторонние люди не должны вмешиваться в установку памятника. В то же время ответа от Софии она не получила.

Пост Анастасии Арбузовой

Отдельную волну критики вызвало и видео Арбузовой возле могилы певца Степана Гиги. Пользователи обратили внимание на веселое настроение блогерши и ее смех во время съемки. Сама же интернет-деятельница отвергла упреки в неуважении к умершим и заявила, что не считает кладбище местом, где люди обязательно должны плакать.

Анастасия Арбузова

Напомним, недавно Ирина Федишин довела до слез обращением к умершей дочери и показала, каким представляла ее голос.

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