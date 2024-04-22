Известная британская певица шокировала похудением на 38 кило и объяснила, как это удалось: фото до и после

Известная британская певица и актриса Келли Осборн призналась, как ей удалось быстро похудеть без употребления каких-либо препаратов.

В интервью иностранному изданию "Extra" звезда ошеломила признанием, что похудела на 38,5 кило. При этом 39-летняя Келли отрицает употребление каких-либо препаратов. В частности, отмечает, что не обращалась к лекарствам для диабетиков "Оземпика", на который в свое время подсело немало голливудских звезд без врачебного назначения.

"Я знаю, что все думают, что я употребляла "Оземпик". Я не принимала его. Я не знаю, откуда пошли эти слухи", – ответила Осборн.

Келли Осборн / Фото: Associated Press

Вместо этого актриса решительно занялась своим питанием и начала контролировать количество употребления сахара. Потому что у нее обнаружили риск гестационного диабета, который может возникать во время беременности и перерастать в обычный диабет разных типов. После этого звезда серьезно задумалась над своим здоровьем.

"У меня был гестационный диабет, и мне пришлось сбросить вес, который я набрала во время беременности. Иначе я имела бы более высокий риск заболеть диабетом, чего я не хотела. Я исключила из рациона сахар и углеводы. В результате – я стремительно похудела ", – обьяснила Келли.

Напомним, недавно известная украинская блогерша Симбочка также признавалась, как после беременности через две недели ей удалось вернуться к своей предыдущей форме.

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