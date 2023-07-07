Известная экс-ведущая со скандалом рассталась с мужем после 11 лет брака: "Наконец-то я свободна"

Известная экс-ведущая Наталья Розинская официально развелась с экс-майором Управления государственной охраны Николаем Мельниченко.

Новость о разрыве с мужем после 11 лет брака Розинская сообщила на странице Facebook. По ее словам, бракоразводный процесс длился три с половиной года. Наконец, Васильковский районный суд по месту регистрации ответчика 22 марта этого года развел супругов официально:

"Выйти замуж. Эта процедура заняла у меня минут 15 (когда ставили подписи). И один вечер в ресторане. А вот развод занял долгих три с половиной года. Именно развод в Васильковском районном суде – 4 месяца. Но сам путь к освобождению длился – три года.. Он продолжается еще и сейчас. Мучительное освобождение от моей ошибки. Хочу сообщить всем: 22 марта 2023 года, именно в мой день рождения, Васильковский районный суд по месту регистрации ответчика поставил окончательную точку в мои истории с майором Мельниченко.Наконец-то, я – свободна!" – сообщила Розинская.

Наталья Розинская и Николай Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Также бывшая ведущая призналась, что их развод не был простым:

"Отпустить красиво женщину, которая больше не хочет быть с тобой, это – великое искусство великодушных мужчин. Уважать женщину, которая прожила с тобой 11 лет и родила тебе ребенка, это дар Бога. Но это дано далеко не каждому мужчине. К сожалению, все это не об этой истории. Начало было красивым, чего не скажешь о финале… Молюсь, чтобы все это окончательно ушло из моей жизни, как опавшаая листва по ветру…" – добавила Розинская.

Наталья Розинская и Николай Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Наталья Розинская и Николай Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Наталья призналась, что долго не решалась сообщить эту новость, потому что хотела окончательно убедиться, что все сделала правильно. В конце концов, по словам Розинской, она теперь уверена, что все сделала правильно и сожалеет только об одном – что не развелась раньше.

Наталья Розинская и Николай Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Наталья Розинская и Николай Мельниченко / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

Напомним, что экс-ведущая Наталья Розинская и экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко поженились 8 декабря 2012 года. У них есть общая дочь Анжелина-Вероника. После того, как в 2000 году Мельниченко обнародовал аудиопленку якобы им тайно записанную в кабинете тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, стал центральным фигурантом так называемого "Кассетного скандала". После этого вместе с семьей эмигрировал в США. Там Розинская получила профессию адвоката, а также выучила английский и была для бывшего переводчиком на его встречах. В 2018 году Розинская рассказывала в "Светской жизни" как освоилась с Мельниченко в Америке.

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