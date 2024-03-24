Известная голливудская актриса извинилась перед больной раком Кейт Миддлтон из-за неудачной шутки над ней

Американская актриса Блэйк Лайвли публично извинилась перед Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак.

Речь идет о посте Лайвли, в котором она пошутила над фото принцессы Уэльской с детьми, которое активно обсуждали в Сети из-за фотошопа.

В своем Instagram актриса разместила пост через несколько часов после того, как Кейт Миддлтон рассказала миру о своем диагнозе.

По словам Лайвли, она чувствует себя униженной своим постом:

"Я уверена, что сегодня это никого не волнует. Но я чувствую, что должна признать это. Я написала бессмысленный пост на тему неудачного фотошопа. И, господи, этот пост сегодня меня огорчил. Мне очень жаль. Отправляю вам свою любовь и хорошие пожелания", — написала в фотоблоге артистка.

Блейк Лайвли извинилась перед Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/blakelively

Как известно, 16 января принцессе Кейт сделали операцию на брюшной полости. После этого жена принца Уильяма исчезла и о ней не было ничего слышно до 10 марта. Исчезновение Кейт Миддлтон очень беспокоило фанов королевской семьи. А в День матери, которое в Великобритании праздновали 10 марта, в Instagram принца и принцессы Уэльских появилось фото Кейт в окружении детей. После этого в Сети заговорили о неудачном фотошопе на снимке.

Кейт Миддлтон после исчезновения выставила фото с детьми, а затем сообщила о раке / Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В свою очередь Блейк Лайвли решила использовать эту тему в своих целях и прорекламировала собственный бренд напитков. Она разместила в фотоблоге кадр, где хорошо виден неудачный фотошоп и подписала его:

"Я так рада поделиться этим новым снимком, который я только что сделала сегодня, чтобы анонсировать 4 новых вкуса нашего продукта. Теперь вы знаете, почему я пропала без вести". Впоследствии этот пост Лайвли удалила из фотоблога.

Фото, которым Блейк Лайвли высмеяла фотошоп на снимке с принцессой Кейт / Фото: instagram.com/blakelively

Через неделю Кейт Миддлтон записала видеообращение, в котором сообщила, что во время операции в январе у нее был обнаружен рак. В настоящее время принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии.

Напомним, ранее свою поддержку принцессе Кейт выразила американская актриса Шеннен Доэрти, которая борется с раком молочной железы с 2015 года.

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