Известная голливудская актриса попала под обстрел в Лос-Анджелесе

В Дениз Ричардс и ее мужа Аарона стреляли, когда они ехали на студию.

Известная голливудская актриса Дениз Ричардс вместе с мужем Аароном Файперсом попала под обстрел.

Неизвестные открыли огонь по машине звезды фильмов "И всего мира мало" и "Звездный десант", когда она ехала с мужем на телестудию в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел во вторник, 15 ноября.

Как передает TMZ, Ричардс сидела на пассажирском сиденье, а ее муж был за рулем. За ними ехала машина, водитель которой был очень нервный. Когда Файперсу не удалось найти место, водитель начал кричать. Муж актрисы пропустил его машину, впрочем, за ними ехал еще один агрессивный водитель. Тот внезапно достал пистолет и выстрелил по машине звездных супругов.

Пуля попала в заднюю часть машины со стороны водителя. К счастью, никто из супругов не пострадал.

В конце концов, актриса с мужем достались на съемочную площадку, впрочем ситуация вызвала у Ричардс серьезный стресс, поэтому она постоянно плакала. Вскоре артистке удалось обуздать свои эмоции и после инцидента она продолжила работать.

Дениз Ричардс с мужем / Фото: Associated Press

Тем временем, кто-то из коллег Дениз на студии увидел отверстие от пули на пикапе супругов Ford Shelby F-150 и позвонил в полицию. После съемок Дениз и Аарона домой в целях безопасности сопровождал полицейский.

Читайте также: