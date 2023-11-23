Известная голливудская актриса потеряла контракт из-за поддержки ХАМАСа

Крупное американское агентство талантов UTA (United Talent Agency) разорвало сотрудничество с голливудской актрисой Сьюзан Сарандон из-за ее поддержки боевиков ХАМАСа.

Такое решение агентство приняло после скандальных высказываний Сарандон на недавнем пропалестинском митинге в Нью-Йорке. Обладательница премии "Оскар" приняла участие в нескольких митингах в поддержку Палестины, на одном из которых заявила, что "сейчас многие боятся быть евреями и начинают чувствовать, как это - быть мусульманами в Америке", - пишет Deadline. Также актриса добавила:

"Важно слушать, важно оперировать фактами. Не обязательно изучать всю историю этого региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев - эти снимки прекрасно демонстрируют, что не все там в порядке. Прекращение огня должно наступить прямо сейчас".

Сьюзан Сарандон / Фото: Associated Press

Кроме того, Сарандон разместила в микроблоге X пропалестинский пост Роджера Уотерса из Pink Floyd, которого в течение многих лет критикуют из-за антисемитских высказываний.

Напомним, ранее отличилась заявлением американская реперша Cardi B. Она высказалась против действий президента США Джо Байдена, которого ранее поддерживала. Артистка сказала, что глава страны нерационально распоряжается деньгами из бюджета и что Америка "не может спонсировать две войны" - в Украине и Израиле.

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