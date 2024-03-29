Известная голливудская актриса призналась, что потеряла девственность в 35 лет

Голливудская актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон откровенно призналась, что потеряла девственность в 35 лет.

Звезда фильма "Холостячки" поделилась собственным опытом в своих мемуарах Rebel Rising, которые увидят свет в начале апреля. По словам Уилсон, она надеется, что ее история станет положительным примером для других людей, особенно молодежи, в том, что "не всем приходится терять целомудрие в подростковом возрасте".

"Люди могут подождать, пока они будут готовы или подождать, пока они станут немного зрелыми. И я думаю, что это может быть положительное послание. Очевидно, что вы не должны ждать до тридцати лет, как я, но вы не должны испытывать давление, будучи молодым человеком", — подчеркнула Уилсон, пишет издание People.

Ребел Уилсон / Фото: Associated Press

Вместе с тем звезда комедийных лент отметила, что в подростковом возрасте избегала этой темы из-за застенчивости:

"Был один неудобный момент, кажется, я сказала своему лучшему другу: "О, да, я просто сделала это, чтобы покончить с этим, когда мне было где-то 23". Просто чтобы действительно избежать вопросов",- призналась Уилсон.

Ребел Уилсон / Фото: Associated Press

Актриса пыталась избегать этой темы любыми способами:

"Обычно я просто выходила из комнаты во время разговора. А потом люди говорили: "О, в 24 года уже так поздно". А потом я сижу и думаю: Боже мой, мне 35. Какого черта? Я буду выглядеть самой большой неудачницей" .

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Хотя она называет себя "поздне расцветшей", Уилсон считает, что, будь она на 20 лет младше, ее опыт и исследование своей сексуальности были бы "совершенно другими" и она бы раньше поняла, что ее привлекают женщины.

Ребел Уилсон с невестой / Фото: instagram.com/rebelwilson

Напомним, что в июне 2022 года Ребел Уилсон совершила каминг-аут и показала свою избранницу. Ею стала американская дизайнер Рамона Агрума. В октябре того же года у пары с помощью суррогатной матери родилась дочь Ройс Лилиан. В феврале 2023 года Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились.

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