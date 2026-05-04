Известная голливудская актриса резко похудела на 23 кг и поразила фигурой: что стоит за трансформацией
Эми Шумер откровенно призналась об опасном опыте.
Американская актриса Эми Шумер ошеломила трансформацией, похудев на 23 кг и продемонстрировав новую фигуру на свежих фото.
43-летняя звезда комедий вышла на ночные улицы Нью-Йорка и сразу привлекла внимание. В кадре она появилась в кремовом платье с акцентом на талии и объемными рукавами. Наряд выгодно подчеркнул силуэт и добавил образу мягкости. Подписчики мгновенно отреагировали на изменения. Отдельно фанаты отметили состояние кожи актрисы. Некоторые даже не сразу узнали звезду.
«Я отлично выглядела, но не могла поднять голову с подушки. Так какой в этом смысл?» — признавалась Шумер о своем первом опыте похудения.
Актриса не скрывает: путь к результату был сложным и требовал медицинского сопровождения. Популярный препарат, на который она сначала сделала ставку, дал эффект, но вместе с изнурительными побочными реакциями. В конце концов Шумер изменила подход, отмечает она медиа Hello!. Новый вариант терапии оказался значительно мягче для организма и позволил достичь желаемой формы без постоянного дискомфорта.
Параллельно с физическими изменениями в жизни звезды произошли и личные. Она инициировала развод с мужем Крисом Фишером после восьми лет брака. Несмотря на это, бывшие партнеры сохранили контакт и вместе заботятся о сыне.
