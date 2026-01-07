Известная голливудская актриса ушла от мужа-фермера после семи лет брака и сделала заявление

Эми Шумер и Крис Фишер / © Associated Press

Реклама

Американская комикесса и актриса Эми Шумер официально разводится со своим мужем — фермером и шеф-поваром Крисом Фишером. Пара была в браке более семи лет.

Как стало известно, во вторник, 6 января, звезда подала соответствующее заявление в суд округа Нью-Йорк. Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Эми Шумер, которая получила мировую известность благодаря фильмам «Девушка без комплексов», «Красотка на всю голову» и другим, решила окончательно поставить точку в отношениях с Крисом Фишером. Супруги поженились 13 февраля 2018 года, а уже в мае 2019-го у них родился сын Джин, которому сейчас шесть с половиной лет. О разрыве актриса впервые публично заявила еще 12 декабря на фоне слухов о проблемах в браке. Тогда Шумер отметила, что решение было непростым, но взвешенным.

Реклама

«Мы с Крисом приняли сложное решение завершить наш брак после семи лет вместе. Мы очень любим друг друга и продолжим сосредотачиваться на воспитании нашего сына. Просим с уважением отнестись к нашей приватности в это непростое время», — написала артистка в Instagram.

Эми Шумер и Крис Фишер / © instagram.com/amyschumer

Впрочем, официально оформлять развод пара не спешила и сделала это только на днях этого 2026 года. По словам инсайдера, Эми Шумер и Крис Фишер некоторое время пытались урегулировать ситуацию частным образом и «решали обычные трудности, с которыми сталкиваются пары в длительном браке». Впоследствии юмористка снова вернулась к теме разрыва и подробнее объяснила причины решения, опровергнув популярные слухи со свойственным себе юмором.

«Мы расстаемся не потому, что я похудела и подумала, что могу завоевать любого. И не потому, что он привлекательный шеф-повар — лауреат премии Джеймса Берда. Нас связывают дружба, любовь и взаимное уважение. Мы — семья навсегда», — подчеркнула Шумер.

Крис Фишер и его сын Джин от Эми Шумер / © instagram.com/amyschumer

После этого актриса удалила все посты, связанные с отношениями с экс-супругом, оставив лишь упоминания о совместном воспитании сына.

Реклама

Напомним, недавно певица Елена Тополя высказалась о неоднозначных комментариях ее экс-бойфренда Вадима Лисицы о ее разводе с Тарасом Тополей.