Известная голливудская актриса впала в кому после жуткого ДТП

Голливудская актриса Энн Хеч впала в кому после того, как устроила две аварии несколько дней назад в Лос-Анджелесе.

Знаменитость остается в больнице в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания.

Об этом сообщил представитель артистки Майкл МакКоннелл журналистам Reuters. Он отметил, что состояние 53-летней актрисы фильмов "Шесть дней, семь ночей", "Донни Браско" и "Психо" ухудшилось спустя четыре дня после аварии. Знаменитость ни разу не приходила в сознание.

"Пока она находится в крайне критическом состоянии. У нее серьезное повреждение легких, требующее искусственной вентиляции, и ожоги, требующие хирургического вмешательства", – сказал он.

Со своей стороны представитель департамента полиции Лос-Анджелеса заявил, что причины и обстоятельства аварии расследуются.

Напомним, 5 августа знаменитость врезалась в гараж жилищного комплекса на своем Mini Cooper. Впрочем, Энн покинула место аварии. После этого актриса на бешеной скорости 145 км/ч врезалась в жилой дом. Ее машина вспыхнула. Звезда просидела в горящем автомобиле, пока ее не вытащили спасатели.

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