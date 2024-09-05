Известная группа из Харькова во время войны продолжает работать с россиянами и зарабатывать рубли

Коллектив впервые за два года выпустил новый трек, который вызвал немало возмущений в Сети.

Популярная группа из Харькова "Пошлая Моллы", несмотря на войну в Украине, сотрудничает с россиянами и продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Это стало известно после того, как коллектив выпустил новую за два года песню, которая получила название "Адская Колыбельная". Кстати, трек выполняется полностью на русском языке. Украинцев в Сети возмутило то, что группа продолжает заливать композиции на российские платформы, за прослушивание с которых зарабатывает кровавые рубли и, конечно же, платит налоги. И это тогда, когда страна-агрессор ежедневно обстреливает Украину вражескими снарядами, которые покупаются за государственный счет.

Платформы, где можно послушать новую песню группы, к слову, там есть и российские

Но не только это возмутило украинцев. Оказалось, что "Пошлая Молла" еще и продолжает сотрудничать с россиянами. Под премьерой новой песни указывается, что она была создана благодаря креативной студии Indigo Flow, что расположена в Санкт-Петербурге, Россия.

Новый трек группы помогали создавать россияне

К слову, новый трек уже успел попасть в украинский топ прослушиваний. Что любопытно, на композицию реагируют по-разному. Тем не менее, украинцы не молчат и упрекают коллектив за то, что тот, несмотря на войну, не разорвал все связи со страной-агрессором.

Группа забыла, в каком времени она находится, выкладывать трек на российские платформы – это уж слишком!

В чем смысл делать благотворительные концерты, а затем забрасывать на российские платформы свои песни?

Кринж…Выкладывать треки на российские платформы…

Отметим, "Пошлая Моллы" – украинская группа, основанная в Харькове. Коллектив приобрел свою популярность именно в России, где до полномасштабной войны активно гастролировал. С началом российского вторжения участники группы покинули РФ. Они осудили войну и даже выступали на благотворительных концертах. Однако это не мешает им поддерживать связь с россиянами и петь на русском.

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