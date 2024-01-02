Известная харьковская блогерша осталась без квартиры из-за вражеской атаки Харькова - фото

Харьковская блогерша Галина Науменко шокировала своих поклонников признанием, что осталась без квартиры в результате ночного обстрела Харькова оккупационной армией 2 января.

Сегодня, 2 января, Россия в очередной раз совершила кровавое преступление. Страна-агрессорка запустила по Украине ряд крылатых ракет. Больше всего пострадали Киев и Харьков. Есть погибшие и раненые. На местах до сих пор ликвидируют последствия ракетных ударов и продолжают извлекать из-под завалов людей.

Так Галина в своем фотоблоге рассказала о горе в семье. Ее квартира была полностью разрушена в ночь на 2 января. Ни одна комната не уцелела. Окна выбиты, а потолок свисает прямо над головой.

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

Тем не менее, семья Науменко удивительно осталась жива, ведь накануне атаки они ненадолго покинули квартиру. С особым утешением Галина сообщила об еще одной замечательной новости после обстрела. Их домашний любимец, хомяк Снежок, также чудом выжил, хотя и находился в квартире во время взрыва.

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

Галина Науменко показала полностью разрушенную квартиру/Фото: Instagram Галины Науменко

"Год начался с подарков: мы сохранили жизни детей. Чудом, выехали накануне всего этого кошмара, который происходит. Этим утром наши дети могли оказаться под завалами стекла и обломков. Я благодарна всем вам за предложение помощи и за слова поддержки… Наверное, в прошлой жизни я сделала что-то хорошее, что Бог бережёт меня и мою семьи, и у меня есть вы. Спасибо", - написала Галина.

Напомним, недавно о страшных последствиях вражеской атаки сообщила Илона Гвоздева. Звезда показала фото, как ее особняк изуродовали российские оккупанты.

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