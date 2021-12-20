Известная 25-летняя актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании: "Не могу молчать"

Впервые девушка об этом рассказала анонимно в 2018 году.

Известная канадская актриса Шарлотта Арнольд публично обвинила французского актера Жерара Депардье в изнасиловании.

К слову, впервые 25-летняя девушка рассказала об этом в 2018 году. Впрочем, тогда Шарлотта сделала анонимное заявление. По словам актрисы, неприятный инцидент случился в парижском доме Депардье во время репетиций.

К слову, Шарлотта решила больше не скрывать своего имени. Она очень расстроена, что Депардье до сих пор не понес наказание за свой поступок.

Шарлотта Арнольд / twitter.com/CharloteArnould

"Я жертва Депардье. Прошел уже год с того момента, как ему предъявили обвинения. Я больше не могу молчать", — написала в своем Twitter актриса.

Отметим, Шарлотта Арнольд в 2018 году рассказала, что Жерар Депардье ее изнасиловал. Тогда прокуратура Парижа проводила расследование по факту заявления актрисы. Однако впоследствии из-за отсутствия доказательств в поддержку заявления дело было закрыто. Впрочем, Шарлотта подала жалобу, чтобы дело возобновили.

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании / Associated Press

Сам Жерар Депардье отрицает все.

Напомним, в 2015 году СБУ запретила Жерару Депардье въезд в страну на 5 лет. Причиной послужило российское гражданство актера и сепаратистские высказывания Депардье. Он заявил, что Украина является частью России.

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