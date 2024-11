Известная модель обвинила скандального Канье Уэста в сексуальном насилии

Участница шоу "Топ-модель по-американски" Дженн Эн обвинила скандального рэпера Канье Уэста в сексуальном насилии.

Как сообщает издание People, в иске, который Дженн подала 22 ноября, отмечается, что преступление якобы имело место быть в 2010 году. Модель тогда снималась в клипе на песню In for the Kill как актриса второго плана. В иске Эн отмечает, что была одета лишь в откровенное нижнее белье.

На съемочной площадке, по словам модели, Уэст указал на нее и попросил "дать ему эту азиатскую девушку". Модель утверждает, что якобы пыталась возразить рэперу, мол, не слишком одета, а он лишь отметил, что это именно то, что ему нужно. Других актеров Уэст попросил покинуть помещение.

Канье Уэст / Фото: Associated Press

После этого рэпер начал совершать сексуальное насилие против Дженн Эн, душить ее и имитировать пальцами оральный секс. Съемочная группа якобы все это снимала для клипа, правда, подобных кадров в финальной версии видеоработы нет.

"На камеру ответчик Вест начал душить истицу одной рукой. Затем он обхватил другой рукой ее шею и продолжал душить обеими руками. Затем он вдавил несколько пальцев в ее горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул ей рот. Истица пыталась дышать и чувствовала, будто бы она временно потеряла сознание. Когда ответчик Уэст решил, что с истицей покончил, ее лицо было покрыто слюной и размазанным макияжем", — говорится в иске.

Модель указала в иске, что Universal Music Group также причастна к преступлению. Она утверждает, что сообщала об инциденте, однако музыкальная компания "не смогла его расследовать". Дженн Эн через суд требует выплатить ей компенсацию и возместить моральный ущерб.

Канье Уэст / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинская артистка Татьяна Малкова рассказала, как актер Владимир Талашко домогался ее. Это якобы случилось, когда она поступала в театральный университет.

Читайте также: