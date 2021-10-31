Известная модель ответила на хейт о её внешности и вспомнила, как водила по Парижу alyona alyona

Кристи Пономар стала украинским открытием в мировой моде.

Украинская манекенщица, которая в этом сезоне открыла показ Prada в Милане, Кристи Пономар – стала украинским открытием в мировой моде.

Несмотря на успех, 21-летнюю девушку оскорбляли комментарии, которые ей писали в Сети, о том, что она некрасивая и "такие девушки не могут быть моделью". В программе "Світське життя" Кристина поделилась, что ей интересно показывать людям, что красота может быть разной.

"Не обязательно, красивая девушка – с большими глазами, белокурыми волосами. Девушка может быть любого облика и она сможет стать суперуспешной в мире фэшн. В школе никто меня так не буллил, но я помню, что порой мне говорили относительно моих ушей, потому что они немного торчат: "О, Чебурашка", – вспомнила она.

Екатерина Осадчая и Кристи Пономар / instagram.com/svitsketv

Во время работы в Париже Кристи встретилась с репершей alyona alyona, которая также оказалась в этом городе по делам. Модель поделилась, как они познакомились.

Это все социальные сети, я просто выставляла много видео в TikTok, она меня заметила и просто сама написала в Instagram, сказала, что она будет в Париже и ей бы было интересно встретиться. Тем более, она там еще не была, ей интересно что-то посмотреть и мы договорились с ней пойти на кофе. Я думаю, что мы со стороны выглядим совсем разными, но она очень милая, мы с ней очень хорошо пообщались, попили кофе, посмотрели Париж. Сначала пошли на завтрак, поели круассанов, пошли к Лувру, мне там больше нравится, потому что там очень много места и можно немного спрятаться от туристов", – поделилась Пономар.

Заметим, о Кристе начали также говорить, после показа бренда Givenchy весна-лето 2022. Модель появилась на подиуме с чокером на шее в виде удавки. Фото разлетелись по всем мировым СМИ, а креативного директора Мэтью Уильямса изрядно раскритиковали.

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