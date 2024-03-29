Известная оперная певица ошеломила похудением на 19 кг и призналась, как ей это удалось

Алена Гребенюк поделилась, что ей помогает держать себя в форме, и как война повлияла на ее вес.

Украинская оперная певица Алена Гребенюк, экс-участница популярного телешоу по похудению, призналась, сколько килограмм она лишилась во время войны.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" звезда честно ответила, что во время войны ее фигура довольно часто менялась. Так, сначала она начала стремительно толстеть, но в конце концов, осознав свои ошибки, Алена начала худеть. В частности, лишилась 19 кг:

"Когда началась война, я похудела, а потом набрала. С сентября 2023 года я очень сильно набрала вес. Это было ужасно на психологической основе. Я очень мало ела и очень много ездила и, наверное, это отразилось на гормональном фоне и когда стало уже все нормально, я очень сильно начала поправляться. В феврале 2023 года я была 104 кг и начала худеть. Сейчас 85 кг. Я чувствую себя очень хорошо и худею. В этих условиях тяжело это делать, но я привела себя в сознание и сказала: "Нет, я не хочу умереть". И сейчас условия экологические и психологические не самые лучшие, снижение веса помогло мне", - призналась Алена Гребенюк.

Алена Гребенюк. Фото: Facebook Алены Гребенюк

По словам оперной исполнительницы, сейчас она чувствует себя комфортно в своем теле. Чтобы поддерживать это в дальнейшем Алена соблюдает определенный режим дня:

"Я не хочу быть толстой. Хочу удобно себя чувствовать в одежде. Я сменила свой гардероб четыре года назад и не хочу возвращаться. Мне комфортно, мне удобно, не задыхаюсь, сплю нормально и не переедаю. У меня есть расписание. Например, из восьми вечера я перестаю есть. Если в восемь поела – все, больше я не ем", – поделилась артистка.

Напомним, 48-летняя Елена Гребенюк призналась, что впервые выходит замуж. Артистка также поведала, чем занимается ее избранник.

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