Известная певица честно призналась, сожалеет ли о своей критике бодипозитивных звезд: "Меня поддержали"

Артистка не отказалась от своих слов и объяснила почему.

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, прокомментировала скандал, который возник после ее критики фигур певиц Александры Зарицкой из KAZKA и реперки alyona alyona.

Исполнительница после своих острых высказываний в сторону течения бодипозитива признается, что совсем не считает, что наговорила лишнего. СолоХа еще раз объяснила свою позицию, что никого не пыталась оскорбить, а лишь предостеречь от проблем со здоровьем, которые могут возникать в результате избыточного веса.

"У меня спрашивали мое мнение. Я как самая спортивная певица, мотивирующая людей быть красивыми и здоровыми, то не могу говорить, что это так круто иметь сто килограммов и "может, мне сейчас пойти поесть бургеров". Я никогда не жалею о том, что происходит. Главное, чтобы человек был счастлив. Ей нравится - пусть делает, что хочет", — рассказала СолоХа на М1.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

К тому же певица говорит, что на хейт не обращает внимания, ведь убеждена в правильности своей позиции. Более того, знаменитость хоть и не назвала имен, но заявила, что некоторые из звездных коллег таки поддержали ее, однако не афишировали этого публично.

"Может, и звонили (с критикой — прим. ред.), но я просто не беру трубку от чужих номеров. Если посмотреть на комментарии, то они разделились на два лагеря "за" и "против". Многие звезды и коллеги меня поддержали, просто нельзя говорить. Но хейт прилетает за все", — добавила артистка.

Напомним, недавно певица Джамала поделилась секретом, как возвращается в форму после третьих родов. Звезда назвала четыре действенных вещи, как похудеть во время грудного вскармливания.

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