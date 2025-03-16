Певица Мари Краймбрери, предавшая Украину во время войны, вышла замуж за российского шоумена Давида Манукяна, более известного как Dava.

Так, исполнительница родом из Кривого Рога, умалчивающая преступления россиян на территории родины, ответила "да" россиянину в Москве. Пропагандистские СМИ сообщают, что Краймбрери и Дава сыграли свадьбу еще в начале февраля этого года. Впрочем, сообщить о своем новом статусе супруги решили сегодня, 16 марта, в своих соцсетях.

Мари Краймбрери и Давид Манукян поженились

На кадрах с церемонии певица-предательница предстает в фате и свадебном платье, которое подчеркивает ее беременность. Тем временем Дава, отец ребенка, надел костюм с галстуком. Новоиспеченные супруги похвастались своими кольцами на публику. В своем фотоблоге шоумен высказался, что сейчас он чувствует себя очень счастливым в браке с украинкой.

Мари Краймбрери и Давид Манукян поженились

Мари Краймбрери и Давид Манукян поженились

"В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 я абсолютно счастливый человек", — заявил Дава.

К слову, одни из предыдущих отношений Манукяна завершились далеко не в самой положительной ноте. Речь идет о его скандальном расставании с экс-избранницей, певицей Ольгой Бузовой. Путинисты крутили роман в течение полутора лет и якобы сыграли свадьбу на Мальдивах. Но все же скандально разошлись, когда Бузова заявила об абьюзе со стороны избранника – частых побоях и унижении и предательстве.

Отметим, что Давид Манукян является активным путинистом. Он выступает на пропагандистских мероприятиях, незаконно пересекал границу Украины и оккупированного Крыма, поэтому был внесен в базу "Миротворец". Между тем, Мари Краймбрери продолжает развлекать россиян за кровавые рубли, когда часть ее родственников до сих пор живет в Украине под обстрелами.