Известная певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге с мужем-иностранцем

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, впервые показала фото со своей свадьбы с мужем-иностранцем, который старше ее на 13 лет.

Исполнительница крайне редко делится подробностями личной жизни. Однако в этот раз звезда сделала исключение. В своем Telegram-канале KOLA впервые показала фото со своей свадьбы. Артистка опубликовала кадры, сделанные в день регистрации брака.

KOLA

В частности, певица показала, как готовилась к официальной части свадьбы. Настя отказалась от традиционного свадебного наряда. Она выбрала белую рубашку с корсетом, а также атласную юбку, которая была оливкового цвета. Образ знаменитость дополнила сумочкой.

Одеваться невесте помогала мама. KOLA показала, как родной человек затягивал ей корсет. К слову, судя по выражению лица исполнительницы, без смеха не обошлось.

KOLA с мамой

А вот своего жениха KOLA не показала, ведь тщательного скрывает его. Известно, что возлюбленного артистки зовут Вячеславом. Мужчина родился в Днепре, однако в детстве вместе с родителями эмигрировал в Израиль. Парочка познакомилась летом 2022 года за границей во время благотворительного мероприятия, где выступала KOLA. Уже летом прошлого года Вячеслав сделал предложение Насте. Свадьбу влюбленные сыграли в Праге.

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