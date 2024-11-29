Известная певица мастерски ответила на упреки, что она строит карьеру за деньги сына нардепа ОПЗЖ

Украинская певица Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, отреагировала на хейт после упреков, что ее карьеру финансирует семья пророссийского политика Юрия Бойко из партии ОПЗЖ.

Дело в том, что уже давно в Сети ходили слухи о романе певицы с сыном одиозного политика. Однако сама Роксолана ни подтверждает, ни опровергает такие родственные связи с Юрием Бойко. И пока она держит личную жизнь в секрете, пользователи принялись предполагать, что именно сын пророссийского политика финансирует развитие ее карьеры.

Однако Роксолана не стала молчать и в программе "Ранок у великому місті" опровергла такие слухи. В то же время певица подчеркнула, что ее единственной бизнес-партнершей была и остается сестра. Однако комментировать личную жизнь она наотрез отказывается, потому что ее возлюбленный против публичности.

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

"Единственное, что могу сказать точно и гарантированно – я не строю карьеру ни за какие средства от партий или политических сил. Это все клевета. Все эти финансы – непосредственно мои и моей сестры, которая является бизнес-партнершей. А кто мой партнер… Он не хочет быть публичным. Потому я не говорю, кто он. И это справедливо. Пусть пишут", - отметила Roxolana.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая заговорила за изменения в личной жизни. Она впервые призналась, что больше не одинока, и поделилась подробностями нового романа.

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