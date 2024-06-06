Известная певица ошеломила исполнением песни "Скрябина" и довела до мурашек мощным вокалом

Украинская певица Тина Кароль наконец-то порадовала новым выпуском авторского проекта "Дом звукозаписи".

Героями шоу стали певица LELY45 и группа "Скрябин". В новом выпуске Тина Кароль решила подарить второе дыхание композиции коллектива "Наші". Певица объяснила, что это очень особенный трек, который вошел в первые альбомы "Скрябина". Тина Кароль выбрала именно LELY45, чтобы та перепела песню, ведь, по ее словам, она почувствовала ее сходство со смыслами композиции.

LELY45 и Тина Кароль

"Сегодня будет драйвовая программа, потому что на одной сцене встретятся панк-рок и инди-рок — это группа "Скрябин" и LELY45! У исполнителей будет всего два часа для совместной репетиции, чтобы спеть особенную песню Кузьмы из первого дубля. Выбранная песня очень особенная для группы "Скрябин" ", она почти из их первых альбомов, когда были довольно юные, молодые с теплым воронком протеста внутри. Я чувствую схожий протест у LELY45 и что ее нерв характера тождественен со всеми смыслами этой песни", — отметила Тина Кароль.

LELY45 и Тина Кароль

В общем, LELY45 мастерски удалось перепеть трек. Мощный вокал певицы вызывает мурашки по коже. Как отметила LELY45, она ответственно отнеслась к заданию, ведь обожает творчество группы "Скрябин", поэтому пыталась передать всю атмосферу песни "Наші".

"Я люблю "Скрябина", некоторые песни знаю от первой строчки до последней, некоторые я могу интуитивно подпевать. В песне "Наші" я очень органична, я попыталась передать ту атмосферу, которую закладывал Кузьма. Наверное, у меня это получилось. Эта песня, как никогда важна, ведь она отражает единый месседж общества: мы – украинцы, и мы этим гордимся", – поделилась LELY45.

LELY45 и Тина Кароль

Год написания песни "Наші" – начало двухтысячных. Кузьма переживал момент острой идеологической несправедливости, ведь в тот период на радио и телевидении было засилье русскоязычного шансона. По словам участников группы "Скрябин", Кузьма достаточно ясно транслировал протест против такого положения вещей, и слова из песни "Наші" как ничто лучше демонстрируют его патриотическую и моральную позицию.

LELY45 и Тина Кароль

"Песню "Наші" несправедливо до этого не видели. Люди должны услышать ее именно сегодня. Она насущна! Мы строим историю настоящей Украины, независимой европейской страны", — подчеркнул Алексей Зволинский, гитарист группы "Скрябин".

Отметим, Тина Кароль не только помогла LELY45 подарить песне "Наші" второе дыхание. Артистка также изучила историю композиции. В частности, она пообщалась с людьми, причастными к ее созданию. В новый выпуск вошли эксклюзивные интервью с автором книги "Мы, дороги и Кузьма", близким другом исполнителя Виталием Бардецким и вдовой Андрея Кузьменко – Светланой Бабийчук.

Напомним, недавно Елена Тополя порадовала новой песней. Исполнительница выпустила трек "Нирвана", где спела о разлуке с возлюбленным.

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