Известная певица показала ранее невиданное фото с молодыми Ротару, Билык и Пономаревым

Звезда 90-х Астрая также рассказала, какая тогда атмосфера царила между коллегами по сцене.

Известная украинская певица, звезда 90-х Астрая ошеломила раритетным снимком, где изображены еще совсем молодые известные артисты.

Фото из собственного архива исполнительница предоставила изданию Oboz.ua. Снимок был сделан во время фестиваля "Песенный вернисаж". Как говорит Астрая, это был один из первых конкурсов, который был посвящен именно украинской эстраде.

"Это фото было сделано во время Всеукраинского фестиваля "Песенный вернисаж". Это был один из первых конкурсов современной песни на нашей эстраде. Его отец — легендарный режиссер Борис Шарварко. Фото 1996 или 1997 года", — говорит Астрая.

В общем, на кадре можно заметить Софию Ротару, Ирину Билык, Александра Пономарева, Василия Зинкевича, Виталия Белоножко, Любовь и Виктора Анисимовых, телеведущих Александра Сафонова и Василия Илащука. Они позировали среди тогдашней политической элиты – второго президента Леонида Кучмы, главы его администрации Евгения Кушнарева, руководителя Киева Александра Омельченко.

Ротару, Билык, Пономарев и другие артисты на фестивале "Песенный вернисаж" / Фото: личный архив

Также певица Астрая рассказала, какая тогда атмосфера царила между коллегами за сценой. Артистка говорит, что они дружили группками. Однако артисты всегда были приветливы между собой и относились друг к другу с уважением.

"Тогда все, как и сейчас, дружили в основном своими кругами. Кто с кем ездил на гастроли, выступал вместе в концертах — с тем и был ближе. Время от времени слышу разговоры о том, что София Ротару в компаниях артистов вела себя немного отстраненно и даже свысока. Нет, это не так. Она очень дружелюбно относилась к коллегам, особенно к молодежи. Чтобы кто-то не здоровался в шоу-бизнесе, отказывался общаться – это уже позже случилось. В то время такого не было. Тогда царило уважение, культура и благодарность зрителю", - рассказала исполнительница.

Напомним, недавно дочь артиста Кузьмы Скрябина показала его архивное фото с молодости. По случаю важной даты Барбара почтила память отца.

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