Известная певица показалась с мужем-музыкантом в Канаде: как пара провела время вместе

Группа The Hardkiss дает концерты в полном составе за границей.
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, музыкант Валерий Бебко вместе проводят время в Канаде.
Так, супруги неделями назад делились, что начали иностранный тур с группой The Hardkiss. И впервые вместе они появились в США, где отыграли концерт для фанатов в полном составе коллектива. Впоследствии Вал сообщил в своем Instagram, что они с командой поехали дальше в Канаду.
Однако возлюбленные успели провести немного времени не только за работой. Так, муж Саниной показал их прогулки по городу и фотосессии жены на улице. Кроме того, поделился фрагментами из их выступления и как они зажгли своих фанатов рок-хитами.
"Канада 2024", – лаконично подписал кадры Бебко.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения ходили слухи, что мужская часть коллектива The Hardkiss находится за границей. Так, во время войны Юлия видится со своим мужем Валерием только за границей. Тем не менее, пара решила соединить личное и рабочее и сейчас вместе выступает на сцене в привычном составе рок-группы. Между тем, в Украине исполнительница дает сольные концерты с другим составом команды.
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