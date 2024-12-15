Известная певица прошлась по лонглисту нацотбора на "Евровидение" и упрекнула Кароль: "Кто протеже?"

Украинская певица СолоХа после оглашения участников нацотбора на "Евровидение" сделала громкое заявление.

Дело в том, что в этом году исполнительница подавала свою кандидатуру на нацотбор сразу с двумя песнями и вложила в это немало финансов и сил. Однако в результате ей не удалось попасть в лонглист, который обнародовали в начале декабря.

После этого СолоХа упрекнула судей и, в частности, продюсера нацотбора Тину Кароль в несправедливости отбора. По ее мнению, некоторые из попавших в лонглист артистов были не такими продуктивными, как она в течение этого года. Более того, певица заподозрила, что некоторые участники могли воспользоваться своими связями в украинском шоу-бизнесе.

"Я хотела бы узнать, почему некоторые люди (попали в лонглист на нацотбор – прим. ред.). Например, есть певец KHAYAT. Он трижды пробует себя на сцене Нацотбора. Почему так? Группа Ziferblat – дважды. За год они выпустили одну песню. То есть у них была возможность проявлять себя, а они этого не делают. Группа YAGODY – тоже одна песня за год. Ничего не делают, дважды они уже попадают. Я не понимаю, кто их протеже, кто их продюсирует? Или мне нужно сказать: "Тина Кароль, удочери меня?!", - резко прокомментировала СолоХа на М1.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

В результате возмущенная артистка заявила, что не знает о критериях, по которым происходил отбор песен. Однако добавила, что не планирует останавливаться в достижении цели. Поэтому не исключает, что в следующем году снова попробует свои силы и удачу.

"Ты готовишь песню, хореографию, костюмы... Это очень большой финансовый, физический, психологический ресурс... У меня была поддержка! Я не понимаю, почему так произошло и какие у них критерии. Жизнь продолжается. Думаю, буду еще пробоваться. Может, будут какие-то другие правила или жюри более справедливы", — подчеркнула исполнительница.

Напомним, недавно лидер панк-группы "Хейтспіч" также прокомментировал свое отсутствие в лонглисте. Дмитрий Однороженко даже публично обратился к Кароль и послал ее.

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