Известная певица публично отказалась от российского гражданства в пользу украинского

Юлия Юрина посоветовалась с юристами по поводу того, что будет с ее документами.

Певица Юлия Юрина, которая на днях в слезах пожаловалась, что уже 12 лет не может получить украинское гражданство, посоветовалась с юристами.

В комментарии программе "ЖВЛ" Юрина рассказала, что на самом деле все не столь критично, как она себе представляла. Как известно, артистка родилась в России и с 18 лет переехала в Украину. В нашей стране Юрина окончила киевский вуз и влюбилась в украинский фольклор.

У артистки есть вид на постоянное проживание, но проблема в том, что срок действия этого вида завершается через год. И этот документ она никак не сможет восстановить, ведь у нее истекает срок действия и российского паспорта. А в Россию она не может поехать, потому что там ее сразу арестуют за проукраинскую позицию. Последней каплей стал законопроект о множественном гражданстве.

Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

В "ЖВЛ" Юрина рассказала, что ее этот законопроект не касается, поскольку она не хочет двойного гражданства, а хочет отказаться от российского:

"Я позвонила юристам. Они меня успокоили. Объяснили, что на самом деле это закон о двойном гражданстве для граждан Украины, которые могут получить это кроме граждан России. И это меня вообще не касается, потому что моя цель отказаться от российского гражданства и получить украинское. Мне не нужно двойное. Плюс я год назад подала свои документы, они должны уже где-то лежать в офисе президента и ждать своей подписи. У меня сданы все экзамены, у меня языковой экзамен на 95 из 100 баллов. Меня никто не депортирует", — поделилась ходом дел Юрина.

Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

Напомним. ранее Юлия Юрина рассказывала о своих отношениях с родителями-россиянами.

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