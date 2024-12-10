Известная певица ради пиара концерта устроила "рейд" ТЦК во Львове и оскандалилась хайпом на войне

Начинающая певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, попала в серьезный скандал.

В частности, исполнительница решила крайне нестандартным способом привлечь внимание к своему концерту во Львове. Артистка в центре города устроила "рейд" ТЦК, а помогли ей в этом сестра и подруга. Девушки оделись в военную форму, подходили к мужчинам, якобы проверяли их данные в "Резерв+", после чего приглашали на концерт SOWA.

Резкая реакция на это представление с ТЦК не заставила себя долго ждать. На скандальный ролик обратил внимание блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он обвинил SOWA в хайпе на войне и болезненной для украинцев теме. Блогер убежден, что за подобные действия следует ввести административную ответственность.

Певица SOWA устроила во Львове "рейд" ТЦК и серьезно оскандалилась

"По факту, это обесценивание и паразитирование на очень болезненной теме общества сегодня. Жаль, что за такие действия нет административной ответственности и полноценного кенсинга. Неважно, что с вами был оператор. Вы превращаете войну в "перфоманс", — возмутился блогер.

SOWA тоже поторопилась объяснить свои действия, в которых она не видит ничего плохого. По словам артистки, она понимает, что тема ТЦК чувствительная. Однако своим "рейдом" она хотела снизить уровень недовольства работниками военкоматов и продемонстрировать, что их, мол, нечего бояться. Между тем Богдану Беспалову исполнительница пригрозила судом за "оценочные суждения без всякой нормы журналистики".

"На самом деле, действительно, тема крайне труслива для многих. И именно цель этого эксперимента состоит в том, чтобы люди были добросовестными и обновили свои данные и не боялись людей в форме. Именно страх порождает негативные эмоции относительно ТЦК. Очень много вбросов оккупантов. ТЦК — это тоже чьи-то жены и мужья , у которых работа. Все согласно Конституции должны отдать должное государству. А писать комментарии у себя дома может каждый. Приглашение на концерт, которое и имеет цель придать вере в нашу систему власти, - не вижу ничего плохого. А за оценочные суждения без всякой нормы журналистки - господин Беспалов - можно встретиться в суде", - прокомментировала обвинение певица.

Sowa ответила Богдану Беспалову / Фото: instagram.com/sowa_official_

Напомним, недавно сотрудники ТЦК мобилизовали команду исполнительницы Оли Цибульской прямо перед концертом. В военкомате назвали причину задержания музыкантов.

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