Известная певица раскритиковала бодипозитив и высказалась о фигурах alyona alyona и Зарицкой

Артистка прокомментировала свое отношение к лишнему весу.
Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, раскритиковала бодипозитивных звезд.
Артистка призналась, что против такого течения, как бодипозитив. Звезда убеждена, что это пропаганда нездорового образа жизни, мол, когда в теле есть лишние кило, то о здоровье и речи быть не может.
"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья", – рассказала артистка в интервью Oboz.ua.
В пример бодипозитивных звезд СолоХа привела коллег по сцене Александру Зарицкую и alyona alyona. По мнению певицы, как бы артистки не говорили, что им комфортно в своем весе, но со здоровьем из-за лишних килограмм проблем все равно есть.
"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", — прокомментировала певица.
Напомним, недавно исполнительница Наталка Карпа рассказывала о своем похудении. Артистка призналась, как на фоне стресса избавилась от 12 килограммов всего за три месяца.
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