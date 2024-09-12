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Известная певица раскритиковала бодипозитив и высказалась о фигурах alyona alyona и Зарицкой

Известная певица раскритиковала бодипозитив и высказалась о фигурах alyona alyona и Зарицкой

Александра Зарицкая, СолоХа, alyona alyona

Артистка прокомментировала свое отношение к лишнему весу.

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, раскритиковала бодипозитивных звезд.

Артистка призналась, что против такого течения, как бодипозитив. Звезда убеждена, что это пропаганда нездорового образа жизни, мол, когда в теле есть лишние кило, то о здоровье и речи быть не может.

"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья", – рассказала артистка в интервью Oboz.ua.

СолоХа / © instagram.com/soloha_official
СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

В пример бодипозитивных звезд СолоХа привела коллег по сцене Александру Зарицкую и alyona alyona. По мнению певицы, как бы артистки не говорили, что им комфортно в своем весе, но со здоровьем из-за лишних килограмм проблем все равно есть.

"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", — прокомментировала певица.

Александра Зарицкая, alyona alyona / ©
Александра Зарицкая, alyona alyona

Напомним, недавно исполнительница Наталка Карпа рассказывала о своем похудении. Артистка призналась, как на фоне стресса избавилась от 12 килограммов всего за три месяца.

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