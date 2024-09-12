Известная певица раскритиковала бодипозитив и высказалась о фигурах alyona alyona и Зарицкой

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, раскритиковала бодипозитивных звезд.

Артистка призналась, что против такого течения, как бодипозитив. Звезда убеждена, что это пропаганда нездорового образа жизни, мол, когда в теле есть лишние кило, то о здоровье и речи быть не может.

"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья", – рассказала артистка в интервью Oboz.ua.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

В пример бодипозитивных звезд СолоХа привела коллег по сцене Александру Зарицкую и alyona alyona. По мнению певицы, как бы артистки не говорили, что им комфортно в своем весе, но со здоровьем из-за лишних килограмм проблем все равно есть.

"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", — прокомментировала певица.

Александра Зарицкая, alyona alyona

Напомним, недавно исполнительница Наталка Карпа рассказывала о своем похудении. Артистка призналась, как на фоне стресса избавилась от 12 килограммов всего за три месяца.

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