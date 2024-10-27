Известная певица рассекретила, сколько потратила на концерт во "Дворце спорта" и почему он не окупился

Украинская певица KOLA отыграла свой первый концерт в киевском "Дворце спорта", который пришелся на ее день рождения, а именно 19 октября.

Артистка устроила масштабное шоу. Как признается певица, концерт оказался очень дорогим и средств она потратила немало. В частности, за экран знаменитость заплатила миллион гривен, конструкция на сцене, главным атрибутом которой была крыша, тоже обошлась в миллион гривен. В общем, KOLA на концерт во "Дворце спорта" потратила и не один миллион. Певица говорит, что шоу не полностью окупилось.

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

"Оно не окупится — это сто процентов. Очень дорогой концерт: экран – лям (миллион гривен – прим. ред.), конструкция – лям... Там все цены измеряются лямами и поллямами", — рассказала звезда в интервью "Невероятной правде о звездах".

KOLA также призналась, что в организацию концерта вложила свои сбереженные деньги, а также присоединился к этому ее концертный директор. Кроме того, средства из билетов тоже шли на погашение расходов на шоу.

"Это мои сбережения и нашего концертного директора. Конечно, когда люди покупают билеты, то, конечно, то, что они купили, мы вложили", — поделилась исполнительница.

Концерт KOLA в Киеве / Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, 26 октября певица Оля Полякова отыграла концерт во "Дворце спорта". Перед выступлением исполнительницы зрителей ждал сюрприз. Сцену "разогревала" дочь звезды – Маша. В нашем материале можете посмотреть, как прошло первое выступление 19-летней певицы перед большой аудиторией.

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