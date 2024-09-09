Известная певица Селена Гомес заявила о бесплодии: "Никогда об этом не говорила"

Американская певица Селена Гомес сделала откровенное признание перед своими поклонниками.

Так, артистка сообщила, что не сможет в будущем выносить и родить собственных детей. В интервью Vanity Fair она призналась, что этому мешают проблемы с ее здоровьем.

"Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго подавляло меня", — заявила Селена.

Впрочем, певица не отчаивается и говорит, что готова к усыновлению или обращению к суррогатному материнству. Тем более, что на такой шаг ее вдохновляет собственная семейная история, ведь ее маму тоже в свое время удочерила семья.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

"Я думала, что это произойдет естественным путем. Но несмотря ни на что, я нахожусь в довольно неплохом положении. Потому считаю благословением то, что есть замечательные люди, которые помогают с суррогатным материнством или позволяют усыновить ребенка, а для меня это огромные возможности. Я очень благодарна за такую вариативность для людей, которые просто безумно хотят стать мамами. А я одна из таких. Я в предвкушении, как будет выглядеть эта история, которая отличается от других. И в конце концов, мне все равно. Все равно он будет моим. Этот малыш будет моим", - добавила артистка.

Отметим, сейчас певица находится в отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Сначала пара скрывала свои отношения от публичности, а потом стало известно, что они закрутили роман в июле 2023 года. А недавно Селена намекнула на помолвку с Бланко, показав фото с интересной деталью.

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