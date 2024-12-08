Известная певица шокировала, как в Одессе ее уволили с работы из-за украинского языка: "Был скандал"

Известная певица Кажанна шокировала, как ее уволили с работы из-за общения на украинском языке.

Случилось это в Одессе, где артистка жила еще до того, как стала популярной. Кажанна работала в сфере обслуживания. Один из клиентов попросил общаться с ним на русском, а когда исполнительница отказалась, он резко раскритиковал ее и пожаловался руководству. В конце концов Кажанне тогда прилетело. Руководство раскритиковало певицу и пригрозило увольнением без выплаты заработной платы.

Кажанна / Фото: instagram.com/kazhanna_

"Я жила в Одессе тогда. А Одесса, которую мы все знаем, к сожалению, еще с русскоязычной средой. У меня был скандал просто на работе, что приходит мужчина и такой: "Можете со мной нормально говорить – на русском?". А у меня принцип — я никогда не перехожу на русский. И я говорю: "Нет, извините, такой регламент компании, такие законы Украины в сфере обслуживания". А он: Да кто вы такая?! Я сейчас буду звонить руководству". Он позвонил, мне нагнали за то, что я не хочу его на русском обслуживать. На меня накричали", — вспомнила артистка в интервью Маше Ефросининой.

Кажанна не стала это просто так оставлять. В соцсетях, а у артистки тогда уже была своя аудитория, она рассказала о скандале. В частности, исполнительница публично обнародовала, что произошло и как ее собираются увольнять из-за украинского языка. Пользователи Сети встали на сторону певицы. Наконец, пиарщики компании, где работала исполнительница, связались с ней. Перед Кожанной извинились, предложили вернуться на работу и пообещали выплаты премий. Сама же артистка добилась выплаты своей зарплаты и окончательно уволилась.

Кажанна / Фото: instagram.com/kazhanna_

"Я просто действовала по закону, но потом я им устроила... Со скандалом уходила. Они меня захотели уволить, лишить меня зарплаты из-за этого скандала, а еще из-за того, что я на складе снимала тик-токи в обеденный перерыв. Они хотели меня по-тихоньку уволит, а я делаю сторис, что компания увольняет людей за украинский язык и за то, что они хотят жить какую-то жизнь кроме работы. Они думали, что все пройдет, но разлетается эта штука и их комментарии начинают бомбить. Вже через час мне позвонила главная пиарщица: "Добрый день. Скажите, пожалуйста, что произошло? Почему такая ситуация", – поделилась артистка.

Напомним, с началом полномасштабной войны языковая ситуация в стране изменилась. Многие украинцы отказались от российского и перешли на родной язык. Эта тенденция касается и артистов. Недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что будет с "Вахтерами" и другими русскоязычными треками коллектива.

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