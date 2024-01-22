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Известная певица со слезами рассказала, как 12 лет не может получить украинское гражданство

Известная певица со слезами рассказала, как 12 лет не может получить украинское гражданство

Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

Юлия Юрина из РФ в очередной раз привлекла внимание к проблеме.

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, поделилась, как в течение 12 лет она не может избавиться от российского гражданства в Украине.

Юлия – родом из Кубани, России. Впрочем, еще с детства она пела украинские песни и в 2012 году покинула страну-агрессорку навсегда, поскольку считает себя украинкой. И вот уже долгое время в Украине она развивает украинский фольклор и пытается избавиться от старого гражданства. Через 12 лет усилий Юрина в очередной раз осветила сложную ситуацию поклонникам в Instagram. Со слезами на глазах, она рассказала о безвыходном положении:

"Я очень прошу не писать мне в личку, что подожди еще, это сейчас не ко времени и еще что-то. Я живу здесь (в Украине - прим. ред.) уже 12 лет, занимаюсь традиционной украинской культурой, продвигаю ее здесь, создаю украинские альбомы, концерты, учу этому уже очень много лет и... Жду это (украинское гражданство – прим. ред.) очень много лет. Я не хочу достичь своего стеклянного потолка. Мне и так уже нет пути к телевидению, радио. Я не выездная и не могу ничего сделать, чтобы продвигать украинскую культуру за границей. Сколько мне еще ждать?", - рассказала певица.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu
Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

К тому же, по словам Юлии, через год у нее закончится срок действия ее российских документов, на основе которых она имеет вид на постоянное проживание. Артистка уверяет, что если вернется в РФ за восстановлением документов, то ее посадят за проукраинскую позицию. Пока Юрина не понимает, что ей делать дальше.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu
Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

В свою очередь, певец Владимир Дантес уже поддержал Юлию Юрину и рассказал о ситуации у себя в фотоблоге.

Напомним, несколько лет назад Юлия Юрина рассказывала, какую позицию имеют ее родные, проживающие в России.

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