Известная певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет

Американская певица, одна из величайших рок-вокалисток и харизматичных исполнительниц Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет.

Об этом пишет Sky News

Тина Тернер умерла 24 мая после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте вблизи Цюриха в Швейцарии.

"Мир теряет легенду музыки и пример для подражания", — говорится в сообщении представителя певицы.

Тина Тернер выступает в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, 1 августа 1985 г. / Фото: Associated Press

Тина Тернер родилась в США в 1939 году. Она начала свою карьеру в 1950-х годах. Тернер была одной из самых популярных певиц 1960-х – 1980-х годов. Она получила восемь премий Грэмми. Известна рядом хитов, в частности The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It. Певицу называли "королевой рок-н-ролла".

Тина Тернер начала свою карьеру в 1950-х годах / Фото: Getty Images

В 2013 году, через три недели после своей третьей свадьбы, Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Ее муж, музыкальный продюсер Эрвин Бах, пожертвовал свою почку и настоял на трансплантации.

Одна из самых известных песен Тины Тернер - The Best.

